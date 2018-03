FOTOD | Õnnetus Nepalis: lennuk saabus maandumisrajale valelt poolt ja kokkuvõttes hukkus 49 inimest

Reisilennukiõnnetusi juhtub peamiselt nende õhku tõusmise või maandumise ajal. Nii ka esmaspäeval kohaliku aja järgi kell 14.15, kui juhtus kurb lugu Aasias Nepalis Kathmandus.

Reisilennuk lähenes Tribhuvani lennujaama maandumisrajale valelt poolt ja tekkinud õnnetus tõi senistel andmetel 49 hukkunut ja 22 vigasaanut. Pardal oli üldse kokku 71 inimest.

Päästjad leidsid 40 surnukeha sündmuskohalt, üheksa surid hiljem haiglas. 22 ellujäänut viibivad edasisel haiglaravil.

Õnnetusse sattunud õhusõiduk kuulus Bangladeshi firmale US-Bangla Airlines, lennunumber oli BS 211.

Reisijad pärinesid peamiselt Nepalist ja Bangladeshist, üks oli Hiinast ja üks Maldiividelt. Kõik neli meeskonnaliiget olid Bangladeshist.

Teada on, et õhusõiduk pidi maandumisrajale lähenema selle lõunapoolsest otsast, aga üritas maanduda hoopis põhjapoolsest. Ehk toovad selgust kaks salvestit (üks salvestas kokpitis helisid, teine lennuinfot), mis mõlemad on ka üles leitud.

Foto: REUTERS





Foto: CHINE NOUVELLE / SIPA