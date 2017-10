FOTOD | New Yorgis sõitis mees ratturitele otsa, esialgsetel andmetel hukkus kaheksa inimest, 15 sai viga. Juhtumit uuritakse kui terrorirünnakut

Pealtnägijad nägid autot Stuyvesanti keskkooli lähedal avariid tegemas ja sellest väljumas meest kahe relvataolise esmega. Pealtnägijate sõnul sõitis sõiduk teel otsa mitmele inimesele ning hiljem ka teisele sõidukile. Kahtlustatav vehkis sõidukist väljudes relvamakettidega, vahendas BBC.

New Yorgi politsei tulistas ründajat ning võttis ta vahi alla. Juhtumit uuritakse kui terroriakti, uurimisega liitus ka FBI.

USA presidenti Donald Trumpi on vahejuhtumist teavitatud, teatas Valge Maja.

Uudis on täiendamisel!

LATEST: https://t.co/zF0QDFCtqr



• At least 8 dead, several more injured

• NYC mayor: "This was an act of terror"

• One suspect in custody pic.twitter.com/wo6F5LQfWj