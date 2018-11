FOTOD | NATO õppuselt naasnud Norra sõjalaev põrkas kokku tankeriga, mitmed inimesed said viga

Hordalandi häirekeskuse esindaja Ole Jakob Hartvigseni sõnul oli fregati pardal 137 ja tankeri pardal 23 meest, kui õnnetus juhtus, vahendab ajaleht VG.

„Seitse inimest sai vigastada. Tuletõrje- ja päästelaevad on teel õnnetuspiirkonda. Evakueerimine on just alanud,” ütles Hartvigsen kohaliku aja järgi enne kella viit hommikul VG-le.

Ligi tund hiljem olid inimesed fregatilt evakueeritud.

Kümme hädavajalikku meeskonnaliiget jäid laeva pardale ja tegid tööd lekke peatamiseks. Kell 6.45 kohaliku aja järgi teatas Lõuna-Norra peapäästekeskuse vahiülem Eirik Walle, et seitse inimest on kergelt vigastatud.

Hartvigseni sõnul esialgselt mingist naftalekkest teateid ei ole.

Politsei teatas, et tankeri nimi on Sola TS ja fregati oma KNM Helge Ingstad.

Norra kaitseväe pressiesindaja, kolonelleitnant Vegard Finberg kinnitas, et fregatt võttis osa NATO õppustest Trident Juncture.

„Fregatt oli lõpetanud missiooni ja oli teel tagasi baasi Haakonsvernis,” ütles Finberg, kelle sõnul teatati kaitseväele õnnetusest kell 4.15 kohaliku aja järgi.

Kaitsevägi teatas, et teeb kõik laeva päästmiseks.

Lõuna-Norra peapäästekeskuse päästejuht Ben Vikøren ütles VG-le, et fregatt võttis sisse suures koguses vett, aga esialgu põhjamineku ohtu ei ole.