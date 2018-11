FOTOD | NATO õppuselt naasnud Norra sõjalaev põrkas kokku tankeriga ja on uppumisohus

Fregatt sai kokkupõrkes Hordalandi maakonna rannikul Øygardeni naftaterminali juures tõsiselt kahjustada ja võttab sisse vett.

Fregatt on ohtlikult kreenis ja uppumisohus.

Kokkupõrge toimus Norra kaitseministeeriumi teatel kohaliku aja järgi kell 4.26 Hjelte fjordis Sotrast põhjas. Norra ringhäälingu NRK teatel oli laev tagasiteel baasi Bergenis, kui põrkas kokku tankeriga Sola TS.

Norra õnnetuste uurimise komisjon teatas hiljem, et kokkupõrkes osales kolm alust: fregatt, tanker ja puksiir Tenax.

Alguses teatas kohalik päästeteenistus, et fregatti pukseeritakse ja see ei ole enam uppumisohus. Tund hiljem näitasid NRK fotod kohapealt, et laev on vajunud palju sügavamale vette. NRK teatas, et kaks suurt alust, mis püüdsid fregatti stabiliseerida ja maale vedada, tõmbusid tagasi. Fregatt oli külili vajunud ja näis, et päästeoperatsioon on võtnud dramaatilise pöörde halvemuse poole. Spekuleeriti, et fregatt jäetakse nii, nagu on, ja keskendutakse õlilekke likvideerimisele.

Lõuna-Norra peapäästekeskuse esindaja Eirik Walle kinnitas vahepeal, et fregatt oli kaotanud juhitavuse ja sõitis Stureterminaleni juures karile.

Kaitseväe esindajad on keeldunud kokkupõrke põhjustest rääkimast.

Kaitseministeerium rõhutas, et kõige tähtsam on, et kõik 137 meeskonnaliiget õnnestus KNM Helge Ingstadilt evakueerida. Kaheksa neist said kergelt viga.

NRK teatel on fregati pardal 500 000 liitrit kütust ja lisaks kütus helikopteritele.

KNM Helge Ingstad on üks viiest Nansen-klassi fregatist, mis on ehitatud Hispaania Navantia laevatehases Ferrolis. Laev anti üle 2009. aastal ja sellel on omadusi, mis peaksid vältima igasuguse uppumise.