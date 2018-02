Moskvas on lühikese ajaga maha sadanud tavatu hulk lund, poole kuunormist alla toonud sadu algas eile. Lennud on katkestatud ja lume all murduvad puud kahjustavad elektriliine. Moskva abilinnapea Pjotr Birjukov ütles portaalile Sputnik, et murdunud on 370 puud. Lumesajus hukka saanud isik suri, kui murduv puu elektriliinidele kukkus, kuidas ülejäänud viis inimest vigastada said, pole esialgu täpsustatud.