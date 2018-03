Täna õhtul kogunesid Moskva südames tuhanded inimesed, et süüdata mälestusküünlaid Kemerovo kaubanduskeskuse põlengus hukkunutele. Ühtlasi protesteeritakse võimude tegevusetuse pärast.

Protesteerijad ei usu ametlikku hukkunute arvu, vaid kardavad, et see võib olla tegelikult suurem. Ka Kemerovos toimus sarnane protest täna, paljud inimesed on siiani tänavatel.

Leitakse, et võimud pole teinud piisavalt, et tuleohutus oleks suuremates asutustes tagatud.