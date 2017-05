FOTOD: Moskvalased Delfile: ränk torm põhjustas linnas paraja kaose! Kõik käis nii kähku, et paanikaks polnud aegagi

Moskvalased ütlevad, et raske äiksetorm langetas puid, rebis kaitsepiirdeid ja märke. Nagu teada - praegustel andmetel on hukkunud 13 inimest.

Tatjana Hamanova rääkis Vene Delfile, et oli sel ajal tööl. "Ma olin kontoris ning vaatasin, et uskumatu - puud on teedel pikali, asfalteel olevad märgid rebitakse tuulega lahti," kirjeldab ta. Loomulikult oli kohe halvatud ka ühistransport.

Ajakirjanik Ilja Gromov rääkis, et tema viibis tormi ajal kodus ning nägi seda, et õues sadas paduvihma ning oli tuuline. Üks sõber rääkis talle, et pikali kukkusid ka mitmed valgusfoorid.

Narva-Jõesuust pärit Ilja Veršinin ütles, et oli tormi ajal kesklinnas tänaval ja kuna tuuleiilid olid tugevad, tekkis raskusi teel püsimisega. Ta sõnas, et vaid viis meetrit eemal langesid maast rebitud puud teele.

"Eriti paistis silma, et prügikonteineritest lendas prügi välja, ikka oma 700 meetri kaugusele." Tema sõnutsi olid suured tuuleiilid umbes viis minutit, misjärel hakkas sadama tihedat vihma. "Inimestel polnud aega isegi paanikasse sattuda, kõik käis nii kähku," jätkas ta.

Praegustel andmetel on hukkunuid vähemalt 13, poolsada inimest sai viga. Moskva linnapea Sergei Sobjanin sõnas kohalikule pressile, et ainuüksi puid rebis torm maast lahti 3500, rääkimata inimkahjudest. Ta sõnas, et ta isiklikult ei mäleta ühtegi teist nii suurt tormi. Ta kinnitas, et iga hukkunu lähedased saavad linnalt miljon rubla.