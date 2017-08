FOTOD: Marseille’s rammis kaubik kaht bussipeatust, üks inimene hukkus

Prantsusmaal Marseille’s rammis kaubik esmaspäeva hommikul kaht bussipeatust. Politsei teatel sai üks jalakäija surma ja üks inimene enne seda vigastada.

Kahtlusalune vahistati ja ta on politseile teada, vahendab France Info.

Marseille' prokurör ütles AFP-le, et miski ei luba seda tegu terroriaktiks pidada.

Kaht bussipeatust rammiti ühe tunni jooksul. Kõigepealt rammis juht bussipeatust 13. linnaosas, vigastades üht inimest, ning siis teist bussipeatust 11. linnaosas. Seal suri saadud vigastustesse 41-aastane naine. Juhtumid leidsid aset kohaliku aja järgi kell 8.30 ja 9.30.

Kahtlusalune on 35-aastane Prantsusmaa kodanik, kes on politseile tuttav varguste, narkootikumidega äritsemise ja relvakuritegude tõttu. Telekanali France 3 teatel on teada ka luureteenistustele.

Inimestel paluti piirkonnast eemale hoida.