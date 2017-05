FOTOD: Manchesteri terrorist vahetult enne julma rünnakut

Suurbritannia politsei avaldas foto Liibüa juurtega Salman Abedist, kes ründas ööl vastu teisipäeva Manchester Arenat, saates teise ilma 22 ja vigastades veel ligi 60 inimest.

Fotodelt on näha, et Abedil on vahetult enne rünnakut seljas must jope, jalas sinised teksapüksid ja peas hall nokamüts. Tema tumedat tooni seljakotis on arvatav naelapomm, mille ta paneb järgnevatel minutitel ühe staadioni väljapääsu juures plahvatama, vahendab ajalehe The Guardian uudisteportaal.

Ametivõimud otsustasid fotod avaldada, et paluda inimestelt võimalikku teavet mehe käikudest enne rünnakuhetke.

Ühendkuningriigi peaminister Theresa May teatas laupäeval terroriohu langetamisest ja sõdurite tänavatelt tagasikutsumisest.

Terrorioht langetati viimaselt tasemelt eelviimasele tasemele, mis tähendab, et järgmine rünnak on küll väga tõenäoline, aga mitte enam vahetu.

Ühendkuningriigi terroritõrjepolitsei juht Mark Rowley teatas reedel veendumusest, et suurem osa võrgustikust, kes oli sellenädalase terroriakti taga, suudeti kindlaks teha ja tabada. Viie päeva jooksul vahistas politsei 11 terrorikahtlusega inimest, kellest kaks laupäeva hommikul.

Enesetapurünnaku järel tõsteti teisipäeval terroriohu taset ja saadeti suuremate linnade tänavatele korrakaitsejõududele appi mitusada sõjaväelast. Võtmetähtsusega kohtades nägi seetõttu sel nädalal politseinike asemel sõjaväelasi, kuna see võimaldas võimudel suunata rohkem jõude patrullidesse.

Terroriakti eest võttis vastutuse terroriorganisatsioon Islamiriik.