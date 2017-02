FOTOD: Maailma ajakirjad võistlevad Trumpi-esikaantega - kus on ta matšeetega terrorist, kus süütepudeliga mässaja?

Ameerika Ühendriikide riigipea Donald Trumpi tegevus on pälvinud viimasel kahel nädalal maailma ajalehtede ja ajakirjade esikülgedel ja veergudel palju tähelepanu.

Trumpi nädalatagune otsus keelata inimeste saabumise Ameerika Ühendriikidesse seitsmest moslemiriigist tekitas furoori üle kogu maailma ja mitu mainekat ajakirja reageeris sellele jõuliste esikaantega.

Saksamaa ajakirja Der Spiegel esikaanel ilutsev karikatuur kujutab president Trumpi matšeetega Vabadussambal pead maha võtmas, mis väljendab paljude sakslaste meeleolu seoses Trumpi võimuletuleku ja esimeste sammudega. Vabadussammast nähakse üle kogu maailma kui vabaduse ülimat sümbolit ja pilkepilt Lady Liberty verisest peast Trumpi käte vahel tekitas Saksamaal diskussiooni, kas ajakiri ületas võika esikaanega hea maitse piiri. Karikatuuri autor on Kuuba päritolu kunstnik Edel Rodriguez.

The New Yorker ei varja oma rahulolematust Trumpi administratsiooniga. USA ajakirja sellenädalaselt esikaanelt vaatab samuti vastu Vabadussammas. Karikatuuril kujutatakse vanarooma vabadusjumalanna Libertase käes olevat tõrvikut, mis peaks juhatama teed vabaduseni, kuid mis ei põle enam. Illustratsiooni „Vabaduse kustumine“ autor on kunstnik John W. Tomac.

The Economist ilmestab oma esikaanel Trumpi esimest kahte nädalat presidendina. Suurbritannia ajakiri kirjeldab, kuidas kinnisvaramogul „viskas esimese poliitikatest ja täidesaatvatest korraldustest koosneva Molotovi kokteili pealinna hiilgavvalgete sammaste pihta“. Ajakiri hoiatab, et maailmal „tuleks valmistuda hädadeks“, kuna Valges Majas on mässuline.

Iirimaa poliitikaajakirja Village esikaanel on foto Trumpist läbi snaipri sihiku ja selle all: „Miks mitte“.

Ja ajakiri Time kirjutab Trumpi strateegianõuniku Steve Bannoni mõjuvõimust presidendi üle, nimetades teda suureks manipulaatoriks.