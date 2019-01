FOTOD | Lõuna-Saksamaal ja Austrias on lumekaos tekitanud eriolukorra

Rongid seisavad, veokid on olnud kogu öö kinni ummikutes ja külad on muust maailmast ära lõigatud.

Ränga lumesaju tõttu kehtib nüüd kahes Ülem-Baieri maakonnas katastroofiolukord. Selles piirkonnas on ka palju rongireise ära jäänud. Berchtesgadeni ümbruses on üha rohkem inimese muust maailmast ära lõigatud. Ligipääsuteed suleti, sest puud ähvardasid lume raskuse all ümber kukkuda.

Katastroofiolukord on ka Lõuna-Baieri Bad Tölz-Wolfratshauseni maakonnas. Mitmed omavalitsused võitlevad lumemassidega. Palju probleeme on ligipääsuteede ja lumekoormaga katustel.

Austrias on alates nädalavahetusest lumes hukkunud vähemalt seitse inimest, sealhulgas kaks sakslast, kes jäid pühapäeval Vorarlbergis laviini alla. Kolmapäeval jäi oma perekonna silme all suusatades laviini alla 16-aastane saksa päritolu austraallane. Hukkus veel kaks suusatajat, kes jäid meetripaksuse lumekihi alla, ja kaks matkajat, kes leiti lume alt esmaspäeval. Jätkuvad lumesajud mitmetes Austria osades on andnud löögi sealsele turismisektorile.

Baieri Miesbachi ja Berchtesgadener Landi maakondades tegutseb 30 sõdurit lumekettidega soomukitega. Valmisolekus on mäestikujäägrid, Luftwaffe, muud sõjaväeüksused ja sõjaväe meditsiiniteenistus.

Kaufbeurenis päästsid politseinikud lumest külmuva beebi ja soojendasid teda vormikuuega. Möödujad leidsid lapse ema joobeseisundis abituna lumest ebapiisavas riietuses last süles hoidmas.

Ruhpoldingis võitlevad laskesuusatamise maailmakarikaetapi korraldajad lumemassidega. Kohalik suusaklubi kutsus rahvast appi lund rookima, et üritus ohtu ei satuks.