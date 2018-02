FOTOD | Lõuna-Koreasse saabus Põhja-Korea kultuuridelegatsiooni laev

Lõuna-Koreasse saabus täna Põhja-Korea laev, mille pardal on 140-liikmeline orkester, millel on seoses Pyeongchangi olümpiamängudega kavas esinemised. Lõuna-Korea tegi laeva vastuvõtmise võimaldamiseks erandi Põhja-Koreale kehtestatud sanktsioonides.

9700-tonnine Mangyongbong 92 eskorditi Lõuna-Korea Mukho sadamasse, kus seda võtsid vastu Lõuna-Korea meeleavaldajad suurte Kim Jong-uni fotodega, millele olid peale tõmmatud punased ristid, vahendab Reuters.

Lõuna-Korea teatas, et otsustas ajutiselt peatada Põhja-Korea laevade sadamatesse sisenemise keelu, et „toetada olümpiamängude edukat võõrustamist”. Tegemist on ka märgiga sulast Koreade vahelistes suhetes pärast kuid kestnud pingelist olukorda seoses Põhja-Korea tuuma- ja raketikatsetustega.

Soul keelas kõigi Põhja-Korea laevade sisenemise oma sadamatesse 2010. aastal pärast torpeedorünnakut Lõuna-Korea mereväe laeva vastu, mille tagajärjel hukkus 46 mereväelast. Põhja-Korea eitas oma süüd.

Kümned märulipolitseinikud hoidsid sadamas korda, kui Põhja-Korea laev sildus. Meeleavaldajad lehvitasid ka Lõuna-Korea ja USA lippe ning laulsid Lõuna-Korea hümni.

Põhja-Korea kultuuridelegatsiooni juhib sealne tähtlaulja Hyun Song-wol ning plaanis on esinemised Pyeongchangi lähedal Gangneungis neljapäeval ja Soulis pühapäeval.

Mangyongbong 92 sisenes Lõuna-Korea vetesse viimati siis, kui tõi 2002. aasta Aasia mängudele Busani Põhja-Korea kaasaelamismeeskonna.

Mäetipu järgi nimetatud Mangyongbong 92 kinkis grupp Pyongyangi-meelseid Jaapani korealasi 1992. aastal Põhja-Korea riigi asutajale ja praeguse valitseja Kim Jong-uni vanaisale Kim Il-sungile tema 80. sünnipäevaks.

Seal on kümneid erineva klassi kajuteid, sealhulgas eriruumid, milles on peatunud Kim Il-sung ja Kim Jong-il. Olemas on ka restoran, karaokemasinaga varustatud baar ja pood, kust külalised saavad osta suveniire ja suupisteid.

Laevale mahub 350 reisijat, teatas Soul.