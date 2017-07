FOTOD | Los Angelese lähedal kukkus väikelennuk kohe pärast õhkutõusmist kiirteele

Lennuk Cessna 310 kukkus 405. kiirteele California osariigis Orange'i maakonnas Irvine'i linnas kohaliku aja järgi kell 9.30 hommikul ning süttis põlema, vahendab CBSLA.

Õnnetuse järel suleti kiirtee mõlemas suunas, kuna teel oli lennukitükke.

Ameerika Ühendriikide Föderaalne Lennuamet (FAA) ütles oma teates, et piloot informeeris hädaolukorrast kohe pärast John Wayne'i lennujaamast õhku tõusmist, kuna parem mootor lakkas töötamast, ja püüdis lennujaama tagasi suunduda.

Lennukis reisijatena olnud 50. eluaastates mees ja 60. eluaastates naine olid pärast õnnetust teadvusel. John Wayne'i lennujaama pressiesindaja Deanne Thompson ütles, et mõlemad jäid ellu ja on viidud raskete vigastustega haiglasse.

"Meie informatsiooni kohaselt pole nende vigastused eluohtlikud," kinnitas Thompson.

Loe veel

Lennuki kapten õnnetuses viga ei saanud ja aitas kannatada saanud reisijad lennukist välja.

So this just happened on the 405 freeway in Orange County near the John Wayne airport... hope pilot is ok pic.twitter.com/GkNxFkEdsJ

— Sandra (@dggrfan) June 30, 2017