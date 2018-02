FOTOD | Leedu 100: Vilniuses toimus noorte rongkäik, heisati Balti riikide lipud

Leedu Vabariigi tänase aastapäeva puhul toimus täna Vilniuses noorte rongkäik Katedraali väljakult Rasų kalmistule, kuhu on maetud 1918. aasta 16. veebruaril iseseisvusaktile alla kirjutanud Jonas Basanavičius ja Jonas Vileišis.

Politsei andmetel kogunes rongkäigule 2000-3000 inimest, kellest suur osa olid õpilased. Nendega koos kõndisid perekonnad lastega, noored ja eakad inimesed, vahendab Leedu Delfi.

Noored kogunesid üritusele lippudega, paljudel oli seljas rahvusvärvides riietus, mõnedel rahvariided.

Vilniuse linnapea Remigijus Šimašius kutsus elanikke rõõmustama, sest Leedus saab taas lehvida trikoloor.

„Mitte väga ammu, kui ma olin 15-aastane, kui ma sõitsin külla väga toredale onule, selgus, et ta veetis umbes kümme aastat laagris lihtsal põhjusel: ta heiskas oma koolile sellise lipu, kolmevärvilise. Täna võtsime me kaasa trikoloorid ja Vytise (Leedu vapil kujutatud ratsanikuga lipp - toim), need lehvivad meie linnas, mis on ligi 700 aastat olnud Leedu pealinn, vabalt,” ütles Šimašius.

Laval esitas näitleja Jonas Basanavičiust, kes rõõmustas, et 16. veebruari akt on leitud, kuid märkis, et see on ainult dokument, tähtis on aga iseseisvuse idee.

Noorte rongkäik toimub Vilniuses 16. veebruaril juba kolmandat korda. See algas Katedraali väljakult ning möödus tähtsatest ajaloolistest paikadest.

Leedu Vabariigi 100. aastapäeva üritused:

8.30 1918. aasta 16. veebruari iseseisvusakti allakirjutanute mälestuse austamine Vilniuse Rasų kalmistul.

10.00 Noorte rongkäik „Mööda riikluse teed” Vilniuse Katedraali väljakult Rasų kalmistule.

12.00 Kolme Balti riigi lippude heiskamise tseremoonia Simonas Daukantase väljakul. President Dalia Grybauskaitė tervituskõne.

12.30 Kirikukellade kellamäng „Gloria Leedule”

13.00 Pidulik jumalateenistus Vilniuse Katedraali väljaku basiilikas.

14.30 Üritus iseseisvusakti allakirjutanute palee juures Vilniuses.

15.30 Kaitseministeeriumi juures asuval väljakul toimub tseremoonia 1949. aasta 16. veebruari deklaratsiooni allakirjutanu, metsavendade kindrali Jonas Žemaitis-Vytautase ausamba juures.

17.00 Gediminase prospektil süüdatakse sada sümboolset lõket alates Katedraali väljakust kuni Iseseisvuse väljakuni.

18.00 Kontsert „Gloria Leedule” Leedu rahvuslikus ooperi- ja balletiteatris.

19.00 Pidulik kontsert „Laulan Leedule” Vilniuse Katedraali väljakul.