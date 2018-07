FOTOD | Kreeka maastikupõlengus hukkunute arv on tõusnud 79-ni

Itaalia, Saksamaa, Poola ja Prantsusmaa on saatnud abi lennukite, sõidukite ja tuletõrjujate näol. Abi on pakkunud ka Hispaania ja Küpros.

Atika mereäärne suvituskoht Mati on populaarne kohalike, eriti pensionäride ja lastega perede hulgas.

„See põletas meie selgi ja me sukeldusime vette... Ma ütlesin: „Mu jumal, me peame jooksma, et oma elu päästa,”” rääkis pääsenu Kostas Laganos.

Giorgos Vokas, kelle pere samuti merre põgenes, ütles BBC-le, et kaks naist, keda ta püüdis aidata, surid. „Me räägime piibli mõõtu katastroofist selles suurepärases Mati piirkonnas,” ütles Vokas.

Söestunud surnukehad lebasid vaid 15 meetri kaugusel merest, rääkis fotograaf Pantelis Saitas.

Vähemalt 150 inimest sai kannatada.

Maastikupõlengud on Atikas kuumade ja kuivade suvekuude ajal korduvalt esinev probleem. Ametnikud on pakkunud, et viimase põlengu taga võis olla süütamine eesmärgiga rüüstata hiljem maha jäetud kodusid.

„15 tulekahju puhkes Ateenas samaaegselt kolmes erinevas rindes,” ütles valitsuse pressiesindaja Dimitris Tzanakopoulos, kes lisas, et Kreeka on palunud USA-st droone, et tuvastada igasugune kahtlane tegevus.