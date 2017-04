FOTOD: Kolumbias on paduvihm ja mudalihked nõudnud vähemalt 112 inimelu

Kolumbias on ränga paduvihma ja mudalihete tõttu surnud vähemalt 112 inimest, sajad inimesed on kadunud.

Riigi ametivõimude teatel on Kolumbia lõunaosa Putumayo provintsis sadanud mitu tundi paduvihma, mistõttu on Mocoa jõe üleujutus põhjustanud mudalihkeid. Üleujutuses on surma saanud üle saja inimese, 170 on saanud vigastada ning sajad inimesed on kadunud, kirjutab BBC.

Üleujutus ja mudalihked tabasid Ecuadori piiri ääres asuvat Mocoa linna.

Kolumbia president Juan Manuel Santos kuulutas katastroofi tõttu Putumayo provintsis välja hädaolukorra ning saatis päästetöödele kaitseväelased.

President Santos on lubanud ka ise Putumayosse sõita, et päästetöid juhtida. Ta lubas, et valitsus tagab tragöödia ohvrite abistamise.

Provintsi kuberner Sorrel Aroca ütles, et reedel alanud mudalaviin on matnud enda alla kvartalite kaupu maju. Mudavool tabas elanikke une pealt laupäeva esimestel tundidel.