FOTOD | Kiievisse taas üles pandud meeleavaldajate telke lubati mitte maha võtma hakata

Ukraina peaprokurör Juri Lutsenko kinnitas, et eile ülemraada hoone juurde üles pandud meeleavaldajate telke maha võtma ei kavatseta hakata.

„Mingit telkide mahavõtmist ei tule. Aga provokatsioonide vältimiseks ja meeleavaldajate eneste julgeoleku tagamiseks hakkab sissepääs meeleavalduse alale toimuma läbi metalliotsijate,“ teatas Lutsenko Facebookis, vahendab Ukrinform.

Lutsenko sõnul on see vajalik, võttes arvesse provokatsioonide ohtu.

„Ma tean täpselt ja omal ajal tõestan, et osa protestiaktsioonide korraldajatest on teinud panuse ainult provokatsioonidele. Eriteenistustel on olnud informatsioon ja on kindlaks tehtud faktid mõnede meeleavaldajate hulgas viibivate ebaseaduslike formeeringute liikmete relvade omamise ja ostmise kohta. Just sellega on seletatavad siseministeeriumi tugevdatud julgeolekumeetmed. Nende ülesanne on meeleavaldusest osavõtjate, Kiievi ja riigi julgeolek,“ kirjutas Lutsenko.

Eile kogunesid Ukraina ülemraada hoone juurde meeleavaldajad, kes nõudsid uusi parlamendivalimiste reegleid proportsionaalse süsteemi järgi lahtiste nimekirjadega, parlamendiliikmete puutumatuse kaotamist ja korruptsioonivastase kohtu asutamist.

Siseministeerium teatas, et meeleavaldusel Kiievi kesklinnas tagas korda 3500 jõustruktuuride töötajat.

Kokkupõrgetes sai viga vähemalt neli inimest.