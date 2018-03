FOTOD | Kemerovo ostukeskuse põlengus viis lähedast kaotanud mees: mu lapsed helistasid ja karjusid - oleme luku taga, me ei saa hingata! Neil polnud lootustki

Ettevõtja Igor Vostrikov oli pühapäeval kodulinnast Kemerovost eemal ning rõõmustas, et ta pere saab nautida vahvat puhkepäeva. See päädis sellega, et ostukeskuses hukkusid nii ta naine, kolm last kui ka õde.

Välismeedia kajastab, et Igor Vostrikov seisis täna teiste seas Kemerovos ostukeskuse rusude juures. Protesteeriti võimude tegevusetuse pärast ja heideti ette sedagi, et ohvrite arvu varjatakse.

Igor Vostrikov (keskel mikrofoniga) Reuters

Igor rääkis telekaamerate ees, et tegu on kriminaalse hoolimatusega. Ta viitas, et kedagi ei huvita turvalisus ja ohutusreeglid. Inimesed jäid lihtsalt keskuse kinosaalidesse luku taha, mingit väljapääsu polnud.

Tules hukkusid Igori naine Jelena ja nende kolm last (pildil) - Anna (7), Artjom (5) ja Roman (2), ühtlasi ka Igori õde Aljona.

Facebook

"Nad helistasid mulle kinost ja palusid abi. Ütlesid, et on luku taga. Nad ei saanud hingata," kirjeldas Igor, ise pisaratega võideldes.

"Keegi ei aidanud neid, kuna kui põleng algas, siis kinosaalist väljas olnud inimesed põgenesid. Kes olid kinos, nad jäid üksi ja luku taha," jätkas ta.

Igor lisas, et ellujäämisvõimalus oli null. Mees on veendunud, et praegu kõneks olevad numbrid - 64 hukkunut - on sulaselge vale. Ta arvab, et hukkus sadu inimesi, aga seda varjatakse.

Igori arvates on Venemaal korruptsiooni nii palju, et praegu mätsitakse kõik kinni.

Loe veel

Venemaa eriolukordade ministeerium teatas varem, et põlenud kaubanduskeskust ei kontrollitud "järelevalvepuhkuse" tõttu, mida saavad väikeettevõtted. "Puhkus on puhkus, ohutusse see ei puutu," kommenteeris Vladimir Putin õnnetuse järel, märkides, et võimuorganite kohus selles olukorras seisnes selles, et "kontrollida, kuidas on organiseeritud äriettevõtte töö ja püüelda selle poole, et see oleks nõutaval tasemel".