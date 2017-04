FOTOD: Kanada väikelinnast ujuvad mööda hiiglaslikud jäämäed

Kanada „jäämägede allee“ on sel kevadel oma nime väärt ning turistid voolavad Ferrylandi linnakesse, et meres kõrguvale hiiglasele pilk peale heita.

Jäämägi kõrgub maalilise linna kohal, mis asub Kanada Newfoundlandi ja Labradori provintsi rannikul. Kanada jääteenistus on klassifitseerinud jäämäe „suureks“, mis tähendab, et selle kõrgus on 151-240 jalga (46-73 meetrit) ning läbimõõt 401-670 jalga (122-204 meetrit), vahendab CNN.

Jäämäehooaeg kestab kevadest kuni suve lõpuni ning meri hakkab taas jäätuma septembri keskel. Hoovuste süsteem toob jäämäed mööda Newfoundlandi rannikut lõunasse. Rannik on seetõttu saanud nime „jäämägede allee“.

Rahvusvaheline jääpatrull teatas, et üle Atlandi kulgevatel laevateedel on sel nädalal märgatud 648 jäämäge. Tüüpilisel aastal on sel perioodil seal keskmiselt 212 jäämäge.