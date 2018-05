FOTOD | Kaja Kallas Reformierakonna volikogul: me oleme kinni jäämas keskmise sissetuleku lõksu

Tänasel Reformierakonna majandusteemalisel volikogul kõnelenud erakonna esinaise Kaja Kallase sõnul vajab Eesti kõrge lisandväärtusega ettevõtlust, mis võimaldaks maksta suuremaid palku ja toetada neid, kes abi vajavad.

„Eesti tugevused on varem olnud korras rahandus ja tugev e-riik. Kahjuks käivad mõlemad praeguse valitsuse juhtimisel alla,“ ütles Kallas. „Tahetakse ära lõhkuda toimivaid süsteeme nagu pensionisüsteem, surutakse peale igasuguste vahenditega tasuta ühistransporti, kuigi see, mida inimesed tegelikult vajavad, on korras teed ja sõidugraafikud.“

Reformierakonna esinaise sõnul tundub talle, et praegune valitsus ei ole digiriigi edendamist pidanud prioriteediks, mistõttu pole teemale ka piisavalt tähelepanu pööratud.

„Jätkuvalt on Eesti nõrkus ettevõtluse vähene digitaliseerimine ja püsiühenduste kättesaadavus. See tähendab omakorda, et tootlikkuse kasv on pärsitud, st aeg ja energia läheb tulemuse asemel protsessile. Kaotatud aeg on kaotatud raha,“ lisas Kallas.

Kallase sõnul on Eesti majandusel tervikuna mitu suurt väljakutset. „Me oleme kinni jäämas keskmise sissetuleku lõksu. Meie ettevõtted ei hiilga kõrgema lisandväärtusega toodete ja teenustega, mille eest saaks küsida rohkem raha. Aga kui ei ole kõrgema lisandväärtusega ettevõtlust, siis ei ole võimalik maksta ka suuremaid palku ega toetada neid, kes abi vajavad,“ lisas ta.