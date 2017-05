FOTOD: Kabulis toimunud võimsas plahvatuses sai surma vähemalt 80 inimest

Afganistani pealinna Kabuli raputas võimas plahvatus, mis toimus välisriikide saatkondade ja presidendipalee läheduses. Viimaste andmete järgi on hukkunud vähemalt 80 ja viga saanud 350 inimest.

Esialgsetel andmetel plahvatas auto Zanbaqi väljakul ning aknad ja uksed lendasid eest sadade meetrite kaugusel, vahendab BBC News.

Peamised ohvrid on teadete kohaselt tsiviilisikud.

Plahvatus toimus kohaliku aja järgi kella 8.25 ajal tipptunnil.

„See oli autopomm Saksa saatkonna lähedal, aga seal lähedal on ka teisi tähtsaid komplekse ja kontoreid. On raske öelda, mis on täpne sihtmärk,“ ütles Kabuli politsei esindaja Basir Mujahid Reutersile.

Keegi pole kolmapäevase rünnaku eest veel vastutust võtnud, kuid eelmisel kuul teatas Taliban suure kevadpealetungi algusest, kus peamiselt võetakse sihikule välisjõud.