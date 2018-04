FOTOD | Kabuli plahvatustes hukkus vähemalt 21 inimest, kelle hulgas olid AFP fotograaf ja teised ajakirjanikud

Esimese plahvatuse tekitas mootorrattal sõitnud ründaja täna hommikul Kabuli Shashdaraki piirkonnas, vahendab BBC News.

Umbes 15 minutit hiljem, kui sündmuskohale olid kogunenud inimesed, sealhulgas mitmeid ajakirjanikke, toimus teine plahvatus.

AFP teatas, et selles plahvatuses hukkus ka nende peafotograaf Kabulis Shah Marai. AFP teatel oli teine plahvatus meelega suunatud ajakirjanike vastu.

#UPDATE Agence France-Presse's chief photographer in Kabul, Shah Marai, has been killed.

He died in a blast that was targeting a group of journalists who had rushed to the scene of a suicide attack in the Afghan capital pic.twitter.com/rOa4rg24x9