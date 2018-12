FOTOD | Jüri Ratas kohtus Poolas Arnold Schwarzeneggeriga! Viimane vürtsitas kliimakonverentsi ka oma tuntud lööklausega

"Eile arutasid maailma riigi- ja valitsusjuhid Poolas ÜRO kliimakonverentsil meie planeedi tuleviku üle. Eesti juurtega Austria riigipea Alexander Van der Bellen andis hingestatud esinemiseks sõna ka filminäitlejale ja poliitikule Arnold Schwarzeneggerile," seisab Ratase Facebookis.

"Tema sõnum oli lihtne – me teeme kõik koos head tööd, aga peame ka edaspidi pingutama, et inimestest tingitud kliimamuutustele vastu seista. Sõnavõtu lõpetuseks kinnitas Arnie oma tuntud lööklausega "I'll be back!"."