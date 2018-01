FOTOD | Jäisel Toronto lennuväljal pääseti napilt katastroofist

Intsident leidis aset kohaliku aja järgi ööl vastu laupäeva, kui lennufirma WestJet lennuk Boeing 737-800, mille pardal oli 168 reisijat ja kuus meeskonnaliiget, ootas pärast maandumist väravasse pääsemist, ent sai ootamatult löögi lähedal pukseeritavalt lennufirma Sunwing lennukilt, vahendab uudistekanal BBC.

Reisijateta Sunwingi lennuki (ka Boeing 737-800) saba süttis kokkupõrke tagajärel põlema, misjärel WestJeti lennuki pardal olnutel paluti võimalikult kiiresti liugteid pidi evakueeruda.

##BREAKING Two planes clipped wing & tail. Sunwing tail caught fire. A Westjet aircraft evacuated via slides. No injuries reported. Toronto Pearson Fire on scene. pic.twitter.com/iOTQlfwRwq— Tom Podolec (@TomPodolec) January 5, 2018