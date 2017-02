FOTOD JA VIDEOD: Uus-Meremaal jõudis kaldale veel sadu hädas vaalu

Ööl vastu laupäeva sattus Uus-Meremaal kaldale veel umbes 250 pilootvaala. Ainuüksi mõne päevaga on rannale uhtunud juba rohkem kui pooltuhat suurt imetajat.

Tegemist on riigi ajaloo ühe suurima massilise vaalade kaldaleuhtumisega.

Keskkonnakaitseameti regionaalse haru juhataja Andrew Lamason ütles reedel, et suur osa vaaladest oli päästjate kohale jõudes juba hukkunud ja „arvata võib, et ka ülejäänute olukord ei ole just kiita“.

Ameti kõneisiku Herb Christophersi sõnul on rannal nii palju vaalade surnukehi, et vabatahtlikel päästjatel on raske nende vahelt elavaid leida. Eile õnnestus vette tagasi lükata enam kui 100 vaala.

Kuigi põhjust, miks vaalad kaldale uhuti, ei ole veel teada, arvab Lamason, et selles võib oma süü olla ka kohalikul geograafial. „Kui sa tahad luua midagi, mis püüaks vaalu, siis Golden Bay on selleks ideaalne,“ sõnas ta. Farewell Spiti laht on kaarja kuju ja madala veetasemega ning vaalad, kes on juba lahte jõudnud, ei oska sealt enam välja ujuda.

Delfiinlaste sugukonda kuuluvad tavagrindad ehk pilootvaalad kasvavad kuni kuue meetri pikkuseks ning on suurima populatsiooniga vaalad Uus-Meremaa vetes.