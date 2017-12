FOTOD ja VIDEOD | Põhja-Korea tähistas raketikatsetust hiiglaslike pidustustega

Üritusest võttis osa tuhandeid inimesi, kellel oli eduka katsetuse puhul võimalik nautida ilutulestikku, vahendab uudistekanal BBC.

JUST IN: Huge celebration in Pyongyang’s Kim Il Sung square. Fireworks, massive crowds mark the successful launch of North Korea’s most powerful intercontinental ballistic missile yet, the Hwasong-15. These ‘spontaneous’ celebrations are often mandatory for DPRK citizens. pic.twitter.com/m9YGbfycgM— Will Ripley (@willripleyCNN) December 1, 2017