FOTOD ja VIDEOD | Paavst pidas suure pühapäevamissa Kaunases: inimesed tulid kohale eile õhtul ja magasid pargimurul

Kohalviibiva Delfi ajakirjaniku sõnul on inimesed kogunenud Santakose parki alates eilsest. "Paavst tuleb parki lahtises autos ning tervitab inimesi, kellest paljud on veetnud seal öö, et paremat kohta saada ja võimaluse paavsti puudutada," kirjeldas ta.

Missale on pileti soetanud 90 000 inimest.

Kohal on ka neid inimesi, kes osalesid Johannes Paulus II visiidi ajal peetud missal 25 aasta eest. "Üks kohalik naine ütles, et ei suuda uskuda oma õnne - mäha oma elu jooksul kaks korda paavsti on talle ülioluline," vahendas reporter Kaunasest.

Paavst saabub missale ning lehvitab inimestele:

Missal laulab 260 liikmega koor, laval on 15 piiskoppi Leedust ja 15 teistest riikidest, üldse on kohal 800 preestrit, 485 munka, lisaks paarsada seminaristi. Kohal on ka luteri ja õigeusu kirikute esindajad.

Missal teenivad vaimulikud kannavad lootust sümboliseerivat rohelist. Laval on Leedu patrooni Trakai Jumalaema originaalmaal, mida pole varem kunagi nii kaugel tema tavalisest asukohast Trakai basiilikas eksponeeritud.

Palverändurid on tulnud Valgevenest, Lätist, Poolast, Saksamaalt, isegi Islandilt, Rootsist ja Ameerikast – leedulaste arvestuste kohaselt on saabunud 1400 palverändurit.

Arvatakse, et üldse koguneb enam kui 100 000 inimest.

Missat kajastab 200 ajakirjanikku, tehakse otseülekandeid. Tunglemine avaral pressitrüünil on olnud tihe, kiiruga paremate piltide ja salvestuste saamiseks on pillatud esemeid ja kukutud ka ise. Kuna sealt on hea vaade, siis kasutavad mõned leedulastest ajakirjanikud eelist niimoodi missast osa saada.

Otseülekanne missast: