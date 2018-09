FOTOD ja VIDEOD | Paavst pidas suure pühapäevamissa Kaunases: inimesed ööbisid pargimurul, sajad tuhanded lootsid paavsti puudutada

Oma kõnes missal puudutas paavst Franciscus Leedu rahva möödunud aegade kannatusi, öeldes et eriti vanem põlvkond kannab hinges siiani arme, mille tõid kaasa repressioonid ja küüditamised, mis said paljudele saatuslikuks ning samuti tuntakse siiani häbi nende pärast, kellest said oma rahva informaatorid ja reeturid.

Paavst tõi oma kõnes esile võrdluse Jeesuse jüngritega, kes ei tahtnud kuulata sõnumit ristist, vaid arutasid, kes peaks saama paremae kohale taevases kuningriigis.

„Janu võimu ja tähtsuse järele võib saada põhjuseks, miks minevikuhaavad ei parane,“ hoiatas ta ning meenutas, et jüngrite vaidluse lõpetas Jeesus sellega, et pani nende keskele lapse ning ütles, et keegi, kes ei saa lapsukese sarnaseks, ei pääse taevariiki.

„Kelle paneks Jeesus seisma meie keskele tänasel pühapäeva hommikul,“ küsis paavst. „Kes on väikseim ja vaeseim meie keskel, keda võiksime tervitada pärast sadat aastat iseseisvust? On need üksildased eakad või noored, kes on kaotanud juured? Või vähemusrahvus linnas?“

Paavst rõhutas, et kui küsimus on abivajajate märkamises ja aitamises, siis ei peaks keegi püüdma vastutust endalt veeretada ja arvata, et probleemidega tegelemine on kellegi teise asi, sest nagu laps jüngrite keskel oli kõigist ühesugusel kaugusel, on ka abivajajteni kõigil ühepikkune tee. „Kuid midagi ei tohiks teha selleks, et ennast upitada ja kiitust teenida,“ sõnas paavst.

Paavsti päev jätkubki täna kannatuste lainel – tagasi Vilniusse minnes on plaanis külastada okupatsiooni ja vabadusvõitluse muuseumi ning palvetada mälestusmärgi juures, mis on püstitatud 40 000 hukatud juudi mälestuseks.

Paavsti teejuhiks on emeriitpeapiiskop Sigitas Tamkevičius, kes veel kaheksakümndendatel istus viis aastat vangilaagris, süüks kiriku ajalehe toimetamine.

Sigitas Tamkevičius pidi täna hommikul andma ka välisajakirjanikele pressikonverentsi, kuid nende üldiseks pettumuseks see tühistati vahetult enne algust.

Missale järgnevalt jagati kombekohast armulauda. Kuigi ülesanne tundus kõrvaltvaatajale keeruline, lahendati see laduse lihtsusega. Vabatahtlike hoitud kollaste vihmavarjude all suundusid vaimulikud organiseeritult erinevate sektorite juurde, kus oli piisavalt ruumi, et inimesed said liikuda ja järjekorras preestrini astuda.

Püha Missa ei läinud niisama mööda ka pressitribüünist, mitmed sinna tulnud vabatahtlikud abilised ja ajakirjanikud leidsid aega, et töö korraks kõrvale jätta, põlvitada ja liturgias osaleda.

Eestis teisipäeval toimuval missal on katoliiklastele eraldatud oma sektor, katoliiklikus Leedus puudus selleks vajadus.

Loe veel

Otseülekanne missast: