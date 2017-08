FOTOD ja VIDEOD | Orkaanijärgsetel tulvavetel Houstonis ei paista lõppu, üleujutused ähvardavad üha laiemat piirkonda

Ameerika Ühendriikides Texase rannikul nädalavahetusel maabunud võimas orkaan Harvey, millele järgnenud tulvavete meelevalda jäi ka enam kui kuue miljoni elanikuga metropol Houston, ei paista osariigi kohalt lahkuvat ja ähvardab piirkonda veel päevi katastroofiliste üleujutustega.

Ametnike sõnul võtab orkaanijärgsest katastroofist toibumine aega aastaid, sest kohalike, osariigi ja föderaalametnike sõnul on kataklüsm nii tohutu, et neil on raskusi selle ulatuse mõõtmise ja tagajärgedega võitlemisel, vahendab ajaleht The New York Times.

Tormi laastatud piirkond, mille sekka kuulub ka USA suuruselt neljas linn Houston, on nii laiaulatuslik, et kellelgi ei ole hetkel aimugi, kui palju inimesi on kadunud, on suudetud evakueerida, on leidnud peavarju või on jäänud oma üleujutatud kodudesse lõksu.

Texase kuberner Greg Abbott ei hoidnud end esmaspäeval tagajärgede hindamisel tagasi: „me seisame silmitsi Ameerika ajaloo ühe suurima katastroofiga,“ lausus ta, hoiatades, et sellest ei suudeta nii pea taastuda. „Me peame tunnistama, et see on kogu piirkonna jaoks uus normaalsus, uus ja teistsugune normaalsus,“ märkis ta eile erakorralisel pressikonverentsil.

Ametnike sõnul on hukkunute arv tõusnud 10-ni ja ähvardab lähipäevil veelgi kasvada, kuna hingemattev ja südantlõhestav töö puhastada tänavaid ja käia ukselt-uksele, et hinnata hävingut ja leida võimalikke ohvreid, ei ole veel alanud, sest suur osa piirkonnast jääb vee alla vähemalt arginädala lõpuni.

Loe veel

Inimeste ja loomade päästmine nende rõdudelt ja katustelt tuletab ameeriklastele meelde 2005. aasta sündmusi, kui orkaan Katrina laastas Louisianat, sh New Orleansi. Algsed hinnangud kahjude ja hukkunute osas jäid toona tegelikkusele kõvasti alla ja katastroofist taastumiseks kulus osariigil pikki aastaid.

USA eriolukordade föderaalamet (FEMA) administraatori Brock Longi sõnul on nende hinnangul lähiajal föderaalabi vaja pea poolel miljonil inimesel. „Me jääme siia mitmeteks aastateks, et aidata teil taastuda,“ lubas ta esmaspäeval.

Tormi möödumiseni on fookus aga inimeste elus hoidmisel, mis tähendab nende päästmist tulvavete meelevallast ning neile toidu, vee ja peavarju pakkumist. FEMA saadab piirkonda vähemalt kaks miljonit liitrit vett ja kaks miljonit einepakki.

Ainuüksi Harrise maakonnas päästeti helikopterite ja paatidega mitutuhat inimest, kes olid jäänud raskete üleujutuste tõttu lõksu oma sõidukitesse ja majadesse, mille katustele tuli tulvavee tõustes omakorda paljudel ronida.

Kuberner Abbott andis esmaspäeval korralduse aktiviseerida kogu Texase Rahvuskaart, millega kasvas päästeoperatsioonidest osa võtvate sõdurite arv pea 12 000 inimeseni. Ühtlasi on tulnud veest laastatud piirkondadesse inimestele appi tuhandeid vabatahtlikke, kellest mitmed on oma paadiga suutnud uppumisohust päästa kümneid inimesi. Abbot avaldas texaslastele tänu, et nad tormasid oma naabreid päästma.

Üle ujutatud teedel on arvukalt hüljatud, pea üleni vee all olevaid autosid ja veokeid, tõstatades küsimuse, kas ja kuidas nende juhtidel õnnestus turvaliselt pääseda, märgib ajaleht.

Ametnikud usuvad, et varjupaigakeskustesse on jõudnud enam kui 30 000 inimest. Ühtlasi on torm sundinud tühistama sadu lende ja suunama ümber kümneid kruiisilaevu. Houstoni lennujaamad on suletud kuni ilmaolude paranemiseni. Ühtlasi on torm toonud kaasa seisaku naftatootmises, mis tõotab tuua kütusevarude puudujäägi ja hindade tõusu.

Torm ei ole aga veel läbi, puudutades nüüd ka naaberosariiki Louisianat, kus sellega kaasnevate vihmasadudega ähvardavad tekkida samuti üleujutused. Veetase tõotab veelgi tõusta ka Houstonis ja prognoosi kohaselt ähvardab torm pöörduda tagasi Mehhiko lahte, kus ta võib koguda uut jõudu, et seejärel rannikualadele veel üks löök anda.

Täna peaks saabuma piirkonda olukorraga tutvuma president Donald Trump.