FOTOD ja VIDEOD | NATO harjutas esimest korda oma nõrgima koha, Suwalki koridori kaitsmist

NATO võttis alliansi nõrgima koha, Suwalki koridori tänavustel sõjamängudel erilise tähelepanu alla. Ühisõppustel sel nädalavahetusel mängiti läbi võimalik stsenaarium, kus Venemaa üritab hõivata kitsast maariba Poola ja Leedu vahel, et kolm Balti riiki läänealliansist eraldada.

Militaarharjutusest, mis leidis aset osana iga-aastasest Saber Strike sõjaväeõppustest, võttis osa umbes 1500 sõdurit USAst, Ühenkuningriigist, Poolast, Leedust ja Horvaatiast, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Leedu maavägede komandör brigaadikindral Valdemaras Rupšysi meenutas pühapäeval, et reaalse konflikti korral nii väikesest väekontingendist koridori kaitmiseks siiski ei piisa. „Tegu oli kõigest väikesemahulise harjutusega, võrreldes sellega, mida oleks vaja reaalse rünnaku korral, kuid meie jaoks oli see siiski oluline, kuna see näitab, et liitlased jagavad meie muret,“ ütles ta.

Suwalki koridor Foto: Ints Kalninš, REUTERS

Suwalki koridori kasutatakse tänapäeval samasuguse julgeolekualase määratlusena nagu külma sõja ajal Fulda koridori, madalat ala Ida-Saksamaa ja Frankfurdi linna vahel, mille kaudu idabloki vägedel olnuks võimalik konflikti puhkemise korral Maini-äärset linna ja selle ümbruses paiknevaid liitlasvägesid rünnata.

Loe veel U.S., British troops carried out a #NATO drill in a place known as the Suwalki Gap, @Reuters. More on the area: https://t.co/zyypTxfKVL pic.twitter.com/Ntw5yjiwWc— Stratfor (@Stratfor) June 18, 2017

104. kilomeetri laiune pudelikael, mida piirab loodest Venemaa enklaav Kaliningradi oblast ja kagust Valgevene, on alliansi hinnangul selle haavatavaim koht, kuna võimaldab selle hõivajal ära lõigata NATO riikide maismaaühenduse Eesti, Läti ja Leeduga.

NATO väejuhataja kindral Philip Breedlove sõnul on Kaliningrad militariseeritud maalapp, kust Venemaa on võimeline ründama nii õhust, maalt kui merelt. NATO ja Venemaa vahelise konflikti korral võib viimane asuda kitsast koridori hõivama, kasutades oma jõude just Kaliningradis, mis tähendab, et liitlasvägedel on aega umbes 72 tundi, et vältida kolme Balti riigi ära lõikamist muust maailmast.

Tänavu septembris toimub Lääne-Venemaal ja Valgevenes õppus Zapad 2017, kus võib alliansi hinnangul osaleda pea 100 000 meest. Varasematel kordadel on Zapadi-nimelisel õppusel harjutatud ka kolme Balti riigi ründamist.

Venemaa koondab selleks ajaks Balti riikide lähinaabrusse märkimisväärse sõjalise jõu, mis on vajadusel valmis kiirelt tegevusse asuma. USA kavatseb seetõttu tugevdada regiooni julgeolekut lisavägedega, tuues siia juurde kolm üksust õhudessantväelasi.