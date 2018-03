FOTOD ja VIDEO | Viinis sai kahes noarünnakus neli inimest tõsiselt viga

Austria pealinnas Viinis sai eile õhtul kahes noarünnakus neli inimest tõsiselt viga. Motiiv ja rünnakute omavaheline seos ei ole aga selge, teatas politsei esindaja.

Pussitamised, millest esimene leidis aset kohaliku aja järgi kell 19.45, toimusid Viini Teises linnaosas, kus asuvad tuntud Prateri park ja ka Pratersterni transpordikeskus. Seal elab ka suur osa Viini väikesest juudikogukonnast, vahendab Reuters.

„Mees ründas perekonda – isa, ema ja nende 17-aastast tütart – noaga. Kolm inimest said tõsiselt viga ja nende elud on ohus,” ütles politsei esindaja, lisades, et nad on Austria kodanikud.

„Ja pool tundi hiljem oli teine rünnak ... Pratersternis ja siin sai üks isik samuti tõsiselt viga ja tema elu on ohus. Me ei tea, millisel määral on olemas seos ja igasugune motiiv jääb ebaselgeks,” lisas politsei esindaja.

Küsimusele, mida on teada ründaja kohta, vastas politsei esindaja, et mitte midagi. Otsitakse meest.

Hiljem vahistati seoses teise rünnakuga Afganistani kodanik.