FOTOD ja VIDEO | Venezuelas tungisid Maduro toetajad parlamenti ja asusid opositsiooni peksma

Venezuelas tungisid kümned meeleavaldajad kolmapäeval riigi parlamenti, et vägivallatseda riigi iseseisvuspäeva tähistanud opositsioonisaadikute kallal.

Intsident leidis aset eile õhtul, kui opositsioon pidas riigi iseseisvuspäeva puhul erakorralist istungit, vahendab uudisteagentuur AP.

Jõuk tungis parlamendihoonesse, kus asuti opositsioonisaadikute vastu rünnakule erinevate külmrelvade, sh raudtorude ja puukaigastega. Osa aktiviste kõmmutas parlamendihoone ees ka ilutulestikurakette.

Neli opositsioonilist seadusandjat sai vigastada. Armando Arias oli üks neist poliitikuist, kes meedikute poolt parlamendist minema toimetati. „Mulle teeb suuremat valu see, kuidas me oma riigist päev-päevalt tükk tüki haaval ilma jääme,“ tõdes verise pea ja riietega poliitik, kõneledes ajakirjanikega kiirabiautost.

Teadaolevalt oli ründajate näol tegemist president Nicolás Madurot toetavate „rahvamalevlastega”.

Venezuela majandus on vaatamata tohututele naftavarudele kokku varisemas ja rahva rahulolematust süvendab toiduainete, ravimite ja muude esmatarbekaupade defitsiit, Juba kolmandat kuud avaldatakse Maduro valitsuse vastu erinevate linnade tänavatel laialdaselt meelt.

Maduro aga keeldub tagasi astumast ja väidab, et riik on ameerikaliku kapitalistliku vandenõu ohver. Ta on kutsunud oma toetajaskonda opositsioonimeelsetele vastu astuma ja ähvardanud sõjaga.