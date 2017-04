FOTOD ja VIDEO: Venezuela massimeeleavaldustel puhkes vägivald valitsuse toetajate ja vastaste vahel, hukkus kolm inimest

Kolmapäeval toimusid Caracases ja teistes suuremates Venezuela linnades sadade tuhandete osalejatega meeleavaldused president Nicolás Maduro valitsuse vastu.

Pealinnas Caracases toimunud meeleavaldusel puhkesid kokkupõrked protestijate ja politsei vahel. Lisaks ründasid protestijaid valitsuserakonna Ühendatud Sotsialistliku Partei relvastatud löögirühmad (nn colectivos), kes lasid maha kaks meeleavaldusel osalenud tudengit. Ühe mõrva kahtlusalune on praeguseks vahistatud.

Riigi inimõigusvolinik Tarek Saab teatas, et lisaks sai üks rahvuskaardi seersant snaiprikuulist surma ja üks kolonel sai kuulist haavata. Seega on aprillis Venezuela rahutuste käigus hukkunud kokku kaheksa inimest.

Kokkupõrked jätkusid ka öösel. Sotsiaalmeedias ilmunud videos võis näha opositsiooniliider Henrique Caprilest pisargaasist kannatada saanuna. Valitsuse teatel on arreteeritud 30 protestijat, inimõigusühenduse Provea sõnul aga umbes 400 inimest.

Maduro kontrollitud valimiskomisjon on viivitanud osariikide kubernerivalimiste korraldamisega, mis pidanuks toimuma juba eelmise aasta lõpus. Opositsioon nõuab nii nende valimiste läbiviimist kui seda, et valitsus kuulutaks välja järgmiste presidendivalimiste ajakava. Seaduse järgi peaks need toimuma hiljemalt järgmise aasta sügisel. Samuti nõutakse poliitvangide vabastamist.

Neljapäeval lubas opositsioon meeleavaldustega jätkata. Kolmapäeval toimus pealinnas ka tuhandete osalejatega valitsuse toetajate meeleavaldus, kus president Maduro süüdistas parlamendi spiikrit Julio Borgest riigipöördekatse korraldamises. „Hiljem ära siis kaeba, kui õigusemõistmine sulle järele tuleb,“ ähvardas Maduro spiikrit.

Märtsis teatas Maduro kontrollitud ülemkohus, et parlamendi volitused on ajutiselt peatatud. Opositsiooni survel andis kohus paar päeva hiljem välja uue otsuse, teatades parlamendi volituste taastamisest. 8. aprillil teatas kohus, et Caprilesel on järgmise 15 aasta jooksul keelatud avalikes ametites osaleda. Opositsiooniliider pole aga oma ametit Miranda osariigi kubernerina seni loovutanud.

Eelmisel aastal vähenes Venezuela majandus tervelt 18,6%, kriisi jätkumist ennustatakse ka järgmisel ja ülejärgmisel aastal. Tööpuudus ületab prognooside järgi tänavu 25% piiri. IMFi teatel võib inflatsioon tänavu jõuda 720%-le, ent 2018. aasta puhul võib praeguste arengute puhul rääkida juba 2000%-sest inflatsioonist. Ühendatud Sotsialistlik Partei on riiki valitsenud viimased 17 aastat.

Fotodel tunneb valitsuse toetajad ära punase värvi järgi, opositsioon eelistab Venezuela lipuvärvidest kasutada pigem kollast ja sinist.