FOTOD JA VIDEO | Venemaal Permis haavasid kaks noorukit koolis noaga kokku 15 inimest

Venemaa uurimiskomitee Permi krai regionaalvalitsusest teatati, et veresaun sai alguse pärast kahe nugadega relvastatud nooruki kaklust, kes pussitasid õpetajat ja teisi õpilasi.

Täpsustatud andmetel sai kokku kannatada 15 inimest, kellest 12 viidi lastehaiglasse ja kaks noort inimest vanuses 15 ja 16 aastat ning õpetaja linna kliinilisse haiglasse, vahendab Interfax.

Permi krai katastroofimeditsiinikeskusest öeldi Interfaxile, et kannatanud lapsed on vanuses 10-12 aastat ja õpetaja on 47-aastane. Kakluse algataja on 16-aastane.

"Esialgsetel andmetel sai kaklus kooli õpilase ja endise õpilase vahel alguse koridoris. Kakluse käigus vajusid nad klassi, kus õppisid neljanda klassi õpilased," teatas Venemaa uurimiskomitee Permi krai valitsus.

"15. jaanuari hommikul toimus ühes Permi Motovilihhinski rajooni koolis kaklus koos külmrelvade (nugade) kasutamisega kahe õpilase vahel, mida üritasid takistada samas viibinud pedagoogid ja õpilased," teatas uurimiskomitee varem.

Uurijate andmetel said õpilased ja õpetaja selle tagajärjel noavigastusi.

Interfaxi allika teatel on ühel kakluses osalenul probleeme narkootikumide ja psüühikaga, mistõttu visati ta koolist välja.

Intsident leidis aset Permi 127. koolis kohaliku aja järgi kell 10.19.

Kahtlusalused on vahistatud ja nende motiive uuritakse.