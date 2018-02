FOTOD ja VIDEO | Vene reisilennuk 71 inimesega pardal kukkus Moskva lähedal alla

Odavlennufirma Saratov Airlines lennuk An–148, mille pardal oli vähemalt 71 inimest, kadus radarilt pärast pealinnast lahkumist teel Uuralite jalamil asuvasse tööstuslinna Orskisse.

Praegu arvatakse, et ilmaoludel ei saanud katastroofis süüd olla, kirjutab life.ru. Lennuki jäätumine selle allakukkumise ajal pole tõenäoline, ka tuul polnud kuigi tugev - viis meetrit sekundis. Ühe tragöödia põhjusena arvatakse praegu, et lennukil võis plahvatada üks mootoritest, kirjutab oren.ru. Samas ei saa ühtegi oletust võtta tõe pähe enne ametliku uurimise lõppu. Näiteks Interfaxi allikate sõnutsi põrkas reisilennuk õhus kokku postiteenuste helikopteriga, kuigi postiameti enda teatel ei ole seesugustel väidetel tõepõhja alla, sest neil ei olegi isiklikku helikopterit.

Saratov Airlines flight #6W703 from Moscow to Orsk is missing according tEi ole tõenäoline, et lennuki tiibadele tekkinuks jäädo reports in mediahttps://t.co/76IcETh6on pic.twitter.com/5a9TwnJJXQ

— Flightradar24 (@flightradar24) February 11, 2018