FOTOD ja VIDEO: USAs sõitis auto rahvamassi. Viga sai 28 inimest

New Orleansis sõitis karnevali ajal auto rahvamassi ning vähemalt 28 inimest on saanud vigastada. Viis neist tõsiselt. Kahtlustatu on võetud vahi alla, kirjutab CNN.

Politseijuht Michael Harrisoni sõnul sõitis kahtlusalune pikapiga kõigepealt sisse kahele autole ning seejärel paiskus rahvasse. Ta tundus olevat väga tõsises joobes. Noorim vigastada saanu on 3-aastane ning vanem 40ndates aastates inimene. Õnneks ei ole ühegi inimese elu ohus, ütlesid ametnikud. Hiljem selgus, et haiglaravi vajas 21 inimest. Harrisoni sõnul ei ole märke selle kohta, et tegu oleks terroriaktiga. Foto: Scott Threlkeld, TT NYHETSBYRÅN Loe veel: Share Tweet