FOTOD ja VIDEO | USA paigutas Lõuna-Koreas positsioonidele täiendavalt THAAD-i stardiseadeldisi, hulk selle vastu protestinuid sai viga

USA sõjavägi tõi Põhja-Korea ohu tõttu Lõuna-Korea väikelinna Seongjusse täiendavalt raketitõrjesüsteemi THAAD stardiseadeldisi, mis kutsus neljapäeval esile kokkupõrked meeleavaldajate ja politsei vahel, milles said kümned inimesed viga.

Tuhanded märulivarustuses politseinikud olid Seongjus vastamisi umbes 400 meeleavaldajaga, kes olid alates kolmapäeva õhtust blokeerinud teed, mis viib endisele golfirajale, kuhu on nüüd paigutatud raketisüsteemi THAAD (Terminal High-Altitude Area Defense) stardiseadeldised, vahendab Associated Press.

Politseinikud lõhkusid ka mitmete tee blokeerimiseks kasutatud autode aknad ja pukseerisid need minema. Seongju tuletõrjeametnik teatas, et viga sai 38 inimest, sealhulgas kuus politseinikku. Vigastused ei olnud siiski tõsised.

Objektile liikus mitmeid USA sõjaväesõidukeid, sealhulgas musta kattega kaetud veokeid, mis olid arvatavast stardiseadeldised.

THAAD-i patarei koosneb tavaliselt kuuest stardiseadeldisest, mis on võimelised välja laskma 48 püüdurraketti, kuid seni on olnud tegutsemisvalmis vaid kaks stardiseadeldist. Lõuna-Korea kaitseministeerium ei saanud kohe kinnitada, kas neljapäeval lisatud neli stardiseadeldist on tegutsemisvalmis. Seongju elanikud ja aktivistid muretsevad kuulujuttude pärast ohu kohta tervisele ning võimaluse pärast saada Põhja-Korea sihtmärgiks.

Loe veel

Washington ja Soul hakkasid THAAD-i positsioonile paigutama juba Lõuna-Korea eelmise valitsuse ajal, mis kukkus korruptsiooniskandaali tõttu. Mais ametisse astunud liberaalne president Moon Jae-in kutsus alguses üles diplomaatilisele suhtlemisele Pyongyangiga, kuid Põhja-Korea ainus vastus sellele on olnud tuuma- ja raketikatsetused.

Moon peatas ajutiselt THAAD-i installeerimise, et viia läbi rohkem keskkonnauuringuid ja leevendada elanikkonna muret. Kuid pärast Põhja-Korea mandritevahelise ballistilise raketi teist lennukatsetust juulis andis Moon korralduse teha koostööd USA sõjaväelastega Lõuna-Koreas, et paigutada ajutiselt kohale rohkem THAAD-i stardiseadeldisi, enne kui uuringud on läbi viidud.