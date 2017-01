FOTOD ja VIDEO: USA lennujaamas toimus tulistamine, viis inimest sai surma ja 13 viidi haiglasse

Tulistamine leidis aset teises terminalis pagasi tagastamise alal. Tulistaja tabatud, ta ei saanud vigastada vahendab CNN.

Hetkel pole kohalikel võimudel andmeid, nagu oleks tulistajaid olnud rohkem kui üks.

Kohalikult šerif Scott Israelilt küsiti pressikonverentsil, kas vastab tõele, et tulistaja lendas Air Canada lennul ja võttis relva oma äraantud pagasist, laadis seda tualetis ja avas tule. Šerif ei kommenteerinud kuuldusi ja ütles, et uurimine käib.

Sheriff: Shooting occurred in Terminal 2 at Ft Lauderdale airport, no shots in Terminal 1 https://t.co/QSCVEUo5wT https://t.co/9qD78jRwjn

Kunagine Valge Maja kõneisik oli üks neist, kes tulistamise ajal lennujaamas oli, ning ta ka andis toimuvast Twitteri vahendusel infot.

I'm at the Ft. Lauderdale Airport. Shots have been fired. Everyone is running.