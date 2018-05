FOTOD ja VIDEO | USA Jeruusalemma saatkonna avamise ajal tapeti piirialal 58 ja sai viga mitu tuhat inimest

Veriste sündmuste kese oli Malaka lähedal Gaza kirdeosas, kuid vägivalda esines kõikjal piirialadel. Aktsioon, millel nõuti piiride avamist ja palestiinlaste lubamist nende ajaloolisele kodumaale, oli haripunkt sektori kahe miljoni elaniku meeleavaldustele, mis said alguse juba kahe kuu eest.

Ajakiri Economist märgib, et ainult üksikud inimesed üritasid pääseda üle piiri: valdav osa inimesi jäi piiritarast kaugele, jälgides nende ümber toimuvat märulit, rääkimata massiaktsioonist piiri maha joosta.

Kuigi Gazal on sõjatsooni maine, saadab kitsal 365-ruutkilomeetrisel alal elavat rahvast tappev igavus: juudiriik kontrollib põhjalikult kaupade ja inimeste liikumist Gazasse, seda sama teeb ka Egiptus: naljalt inimestel sealt lahkuda ei õnnestu. 44 protsenti elanikkonnast on tööta ja igasuguse tegevuseta, lõksus vaestes, rahvarohketes linnades, andes hea pinnase probleemide tekkeks.

Valdav osa kauplusi jäi Gazas eile suletuks, et toetada meeleavaldusi Iisraeli vastu. Üksikutes avatud kohvikutes võis vaadata sürreaalset telepilti, mille ühel pool oli näha verd ja suitsu, teisel diplomaate, avamas pidulikult USA Jeruusalemma saatkonda.

Aktsioon Gaza piiril sai alguse kohaliku aktivisti üleskutsest, kuid õige pea võttis Gazat juhtiv islamistlik rühmitus Hamas sellele enda korraldada, organiseerides rahvast piiritara äärde lausa tasuta bussidega. Organisatsiooni asekomandör Yahya Sinwar iseloomustas Gaza rahvast kui metsikut tiigrit, kel pärast ühtteist aastat piiramist ja näljutamist õnnestus vabaneda. Kuid osa Hamasi juhtkonnast on hirmul, et ka neil ei ole jõudu seda nn tiigrit kontrollida. Äärmusrühmituse sees on inimesi, kes ei mõista, miks ei üritata, hoolimata nädalatepikkusest veresaunast, kätte maksta. Alles eile kutsus konkureereriva mässulisrühmituse, Islami pühasõdalaste juhitava raadio saatejuht üles vastulööki andma. Iisraeli sõjaväe eestkõneleja hoiatas aga õhtul, et kui meeleavaldusi jätkatakse, mida ilma kahtlusteta tehakse ja täna tõenäoliselt veel suurema mastaabiga kui esmaspäeval, asub juudiriik Gazale õhulööke andma.