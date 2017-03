FOTOD ja VIDEO: Üle Valgevene jätkuvad suured meeleavaldused Lukašenka vastu

Reedest pühapäevani toimusid mitmel pool Valgevenes kokku mõne tuhande osalejaga meeleavaldused, kus protestiti president Aljaksandr Lukašenka ja tema nn parasiitlusevastase dekreedi vastu.

Reedel avaldas Maladzetšna linnas meelt 1000 inimest, laupäeval toimus sadade osalejatega protest Pinskis. Pühapäeval avaldas Oršas meelt umbes 1000 inimest, Brestis, Voršas ja Ragatšois ulatus meeleavaldajate arv sadadesse. Ülemine videoklipp on tehtud Babrujskis, kus avaldas Reutersi teatel meelt vähemalt 600 inimest.

„Teie, parasiidid, olete 23 aastat istunud ja meie tagant varastanud,“ ütles üks meeleavaldajatest Reutersile. „Riik on täiesti põhja lastud ja ei toibu võib-olla enam kunagi. Alguses olime põlvini soos, nüüd kaelast saadik.“

„Tema jaoks on lihtne öelda, et otsige tööd,“ ütles teine meeleavaldaja. „Aga kus inimene tööotsimise ajal elab? Tuleb maksta korteri eest, süüa, kasutada transporti, et tööd otsida. Minu lapsed elavad Venemaal, kuna siin ei ole võimalik tööd leida.“

Politsei ei kasutanud protestijate vastu jõudu, kuid pärast meeleavaldusi vahistati mitukümmend osalejat. Opositsiooniaktivistide teatel on viimase kolme päeva jooksul kinni võetud 50 inimest.

Lukašenka „parasiitlusevastane“ dekreet nõuab kõigilt mittetöötavatelt valgevenelasi maksu maksmist. Nõudmine puudutab neid, kes töötavad aasta jooksul vähem kui kuus kuud ega ole registreeritud tööbörsil.

Neljapäeval teatas Lukašenka, et tänavuse aasta eest maksu siiski ei nõuta ja selle juba tasunud inimestele hüvitatakse summa, kui nad tänavu tööle lähevad. Samas ei nõustu Lukašenka dekreeti siiski täielikult tühistama.