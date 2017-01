FOTOD JA VIDEO: Türgi transpordilennuk kukkus Kõrgõzstanis elumajadele, hukkus vähemalt 32 inimest

Крушение самолета унесло 16 жизней, среди которых 6 - дети! Соболезнуем родным и близким погибших =( #Бишкек #Кыргызстан #Ош #Баткен #Нарын #Талас #ИссыкКуль #ИК #KG ДжалалАбад #Фото #Новости #Bishkek #Kyrgyzstan #Спутник #Sputnik #Сегодня #News #Мир

