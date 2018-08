FOTOD JA VIDEO | Tuhanded tulid Rumeenias korruptsiooni vastu tänavatele, aktsioon muutus vägivaldseks, sajad said viga

Aktsioonid, mis on suurimad pärast kommunismi kokkuvarisemist 1989. aastal, said alguse juba selle aasta alguses, kui linnades üle kogu Rumeenia tulid sajad tuhanded inimesed tänavatele pärast valitsuse otsust mitmete korruptsioonikuritegude dekriminaliseerimisest.

Tohutu rahva surve tõttu tuli valitsusel dekreet tagasi võtta, kuid juba õige pea jätkati vastuoluliste karistusseadustiku muudatuste läbisurumisega, mis kriitikute sõnul on suunatud korruptsioonivastase võitluse takistamisele.

Ametis olev valitsus üritab meeleheitlikult muudatusi teha, et aidata oma erakonnakaaslasi, kes on süüdistustega uurimise all, sh erakonna esimeest Liviu Dragneat, kes küll mõisteti juba juulis skeemitamise eest kolmeks ja pooleks aastaks vangi.

Alles hiljuti suutis valitsus ametist kangutada korruptsioonitõrjeameti peaprokuröri ja korruptsioonivastase võitluse sümboliks saanud Laura Codruța Kövesi.

Taoliste sammude vastu olev president Klaus Iohannis keeldus algselt pikaaegset korruptsioonitõrje juhti ametist tagandamast, aga põhiseaduskohtu nõudmisel tuli tal seda viimaks siiski teha.

Tema juhtimisel suudeti viimastel aastatel tuua kohtu ette mitmeid korrumpeerunud ametnikke, sh valitsevast sotsiaaldemokraatlikust parteist, mistõttu oli Köves valitsusele pinnuks silmas.