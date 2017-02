FOTOD ja VIDEO: Tuhanded katalaanid protestisid Barcelonas regiooni endise juhi kohtuprotsessi vastu

Barcelonas tulid esmaspäeval tänavale tuhanded meeleavaldajad, kes skandeerisid „maha Hispaania kohtusüsteem“. Protestitakse kohtupidamise vastu Kataloonia endise president Artur Masi üle, keda süüdistatakse kodanikuallumatuses iseseisvusreferendumi korraldamise tõttu 2014. aastal.

Umbes 40 000 inimest kogunes suurele palmidega ääristatud avenüüle kohtumaja juures. Paljudel olid kaasas separatistlikud lipud, vahendab AFP.

Aastatel 2010-2016 Kataloonia president olnud Masi ja tema valitsuse veel kaht liiget süüdistatakse kodanikuallumatuses ja väärtegudes sümboolse, mittesiduva referendumi korraldamise eest 2014. aasta novembris, vaatamata Hispaania põhiseaduskohtu otsusele, mille järgi see oli ebaseaduslik.

„Iseseisvus ei ole siin kohtu all, demokraatia on kohtu all, ütles Mas kohtumajas AFP-le. „See on esimene kord, kui demokmraatlik valitsus antakse kohtusse selle eest, et on lasknud inimestel hääletada. See on enneolematu hetk,“ ütles Mas.

Hispaania välisminister Alfonso Dastis teatas Brüsselis, et kohtuprotsess on ainult tõestus õigusriigi kehtimise kohta Hispaanias.

„Kohtu all on tegu, mis ei arvestanud põhiseaduskohtu otsusega, ei midagi muud,“ lausus Dastis.

Prokuratuur taotleb Masile ja tema endistele kaasosalistele kümneaastast avaliku ameti pidamise keeldu.