FOTOD ja VIDEO | Trump väisab Bastille´ päeval Pariisi ja lubab kaaluda meelemuutust kliimaleppe osas

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump väisab täna Pariisi, et osaleda Prantsusmaa riigipea Emmanuel Macroni kutsel Bastille' päeva pidustustel.

Trump saabus riiki eile pärastlõunal. Õhtusel riigipeade kohtumisel Élysée palees arutati ühist võitlust terrorismiga, kuigi jutu tuli ka erimeelsustest kliimateemadel.

Macron ütles pressikonverentsil, et kuigi Prantsusmaa jääb kahe aasta tagusele ülemaailmsele kliimaleppele kindlaks, austab ta Trumpi otsust USA sellest välja tõmmata. „Ma austan president Trumpi otsust,“ ütles ta.

Trump ise tegi seejärel üllatava avalduse, andes aimu, et võib kõneluste järel hakata lepet siiski toetama. „Miskit võib juhtuda seoses Pariisi kliimaleppega,“ märkis ta napisõnaliselt. „Me näeme peagi, mis hakkab juhtuma.“

Trump ütles eelmisel kuul, teatades kliimaleppest taandumist, et see on ameeriklastele majanduslikult liialt kahjulik ja ta soovib teistsugust lepet, mis ei sea riiki ebavõrdsesse olukorda.

Meeste sõnul ei avalda erimeelsus selles küsimuses nende omavahelistele ega kahe riigi vahelistele suhtele olulist mõju. „Meie kahe riigi ja meie omavaheline sõprus on murdumatu,“ märkis USA riigipea.

Trump külastas neljapäeval esimeses maailmasõjas hukkunud USA pilootide memoriaali. Täna osaleb ta militaarparaadil, millega tähistatakse saja aasta möödumist USA ilmasõtta astumisest. Üritusel marsib kohalike sõdurite kõrval ka 200 ameeriklast.

Ühtlasi avab Champs-Élysées' avenüül toimuva Bastille' päeva paraadi tänavu USA üksus.