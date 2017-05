FOTOD ja VIDEO: Trump külastas esimese ametisoleva USA presidendina nutumüüri

Trump jättis nutumüüri ka palvekirja ja ütles hiljem, et see oli suur au, et ta sai nutumüüri külastada. "Ma näen palju sügavamat teed, sõprust koos Iisraeliga," rääkis Trump, vahendas NBC News.

Ajalooline visiit on osa Trumpi pingutustest selle nimel, et oma esimesel välisvisiidil rõhutada vajadust maailma kolme suurima religiooni ühtehoidmise järele, ütlesid valitsuse esindajad. Trump kandis nutumüüri külastades musta palvemütsi ja seisis üksi, käsi müüril, mõnda aega, enne kui kirja müüri pragude vahele torkas.

Nutumüüri ääres käisid ka esimene leedi Melania Trump, tütar Ivanka Trump ja Ivanka abikaasa ja Donald Trumpi nõunik Jared Kushner. Melania ja Ivanka jätsid samuti nutumüüri sisse oma palvekirjad. Nutumüür ei ole ametlikult Iisraeli territoorium ja Trumpi administratsioon ei ole selgelt öelnud, kas nende meelest on see osa Iisraelist, kuid müüri külastasid nad ilma Iisraeli peaministrita.

It was deeply meaningful to visit the holiest site of my faith and to leave a note of prayer.

📷 Associated Press (AP) pic.twitter.com/9xzpZQywL2