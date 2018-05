FOTOD ja VIDEO | Tolmutormid räsivad Indiat: hukkunud on juba enam kui 110 inimest

India loodeosa räsivad hiljuti tugevad tolmutormid ja nende tagajärjel tekkivad tuuleiilid ja äike.

Kolmapäevaõhtuse seisuga on hukkunud juba ümmarguselt 110 ja viga saanud veel sadu inimesi. Enamik neist on langenud selle ohvriks, et hooneseinad ja -katused kukuvad öösiti kokku ning inimesed ei pääse välja.

Karmid ilmaolud on näiteks Rajasthani osariigis maa seest üles kiskunud enam kui 8000 elektriposti ja sadu puid. Elektri- ja veekatkestused on tavalised.

Rajasthani osariigis on hukkunuid teadaolevalt 35, selle kõrval asuvas Uttar Pradeshi osariigis isegi 73, enamik neist Agra linnas.

Olukord ei muutu tingimata paremaks, sest hiljutised õnnetused kuulutavad Indias tänavuse mussoonihooaja algust.

See on aastaaeg, mil tuul merelt maale puhub, tuues kaasa niiske kliima (mussoonkliima). Tuntuim mussoonist haaratud piirkond ongi Lõuna-Aasia, kus India asub.