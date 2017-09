FOTOD JA VIDEO | Texase võimud üritavad plahvatusohtlikku tehast kontrollida, töötajad jätsid objekti maha

Ameerika Ühendriikides Texases Houstoni linna lähedal asuva keemiatehase Arkema töötajad lahkusid ööl vastu tänast ohtlikult objektilt, mõistes, et neil ei ole võimalik plahvatust vältida.

USA keskkonnakaitseagentuuri (EPA) ametnikud on kohapeal, olles vajadusel valmis inimesi olukorra halvenemise eest hoiatama. „Agentuur kontrollib kogutud andmeid,“ ütles EPA administraator Scott Pruitt.

USA föderaalne eriolukordade amet (FEMA) andis neljapäeval teada, et keemiatehasest tõusev must suits on inimestele erakordselt ohtlik, mistõttu ei lubata inimestel, kes elavad sellest 2,4 kilomeetri raaduses, kodudesse naasta. „Igas mõttes on suitsusammas äärmiselt ohtlik,“ ütles FEMA esindaja Brock Long.

Arkema tehas Texases Foto: ADREES LATIF, Reuters

Vabrikus toodetakse äärmiselt plahvatusohtlikku orgaanilist peroksiidi: seda keemilist ühendit on vaja voolikute, topside ja muude plastiktoodete tootmisel.

Tööstuse esindaja pidi neljapäeval tõdema, et neil ei ole mingit võimalust plahvatust ära hoida, mistõttu anti õhtupoolikul töötajatele korraldus ohtlik tehas turvakaalutlustel maha jätta.

„Tehas võib plahvatada, mis võib omakorda vallandada suure tulekahju. Tulvavee ja elektrikatkestuste tõttu ei ole meil võimalik seda takistada,“ nentis Arkema tegevjuht Rich Rowe.

Loe veel

Arkema tehas Texases Foto: ADREES LATIF, Reuters

Tehasesse tungis orkaan Harvey tulemusena vesi, mis jättis selle igasuguse elektriallikateta. Ohtlikud materjalid vajavad aga pidevat jahutust, mida vooluühenduseta tehas ei saa tagada. Tagavarageneraatorid lakkasid eile üksteise järel töötamast.

Ametnike sõnul tegid nad tormi eel ettevalmistusi, kuid ei olnud arvestanud, et tulvavesi võib tõusta nii kõrgele, ja see viis ka praeguse olukorrani, tõdes Arkema esindaja Richard Rennard. „Me ei arvestanud võimalusega, et tehas jääb pea kahemeetrise veekihi alla,“ nentis ta.

Arkema tehas Texases Foto: ADREES LATIF, Reuters

Arkema oli üks neist ettevõtetest, mis võitles ekspresident Barack Obama administratsiooni mullu kehtestatud regulatsioonide vastu, mille eesmärk oli keemiatehaste ohutusnõudeid karmistada. Tänavu ametisse astunud riigipea Donald Trumpi administratsioon otsustas aga loobuda nõuete jõustamisest.

Troopilise tormi Harvey kese oli ööl vastu reedet Louisiana keskosa kohal, suundudes Kentucky lääneossa ja Tennesseesse, kus on oodata uusi üleujutusi. Tormiohvrite arv tõusis 39 inimeseni.