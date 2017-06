FOTOD ja VIDEO | Suurbritannias on valimised täies hoos: kas peale jääb May või Corbyn?

Suurbritannias toimuvad täna erakorralised üldvalimised. Arvamusküsitluste kohaselt on leiboristide ja konservatiivide toetus varem arvatust tasavägisem.

YouGovi avaliku arvamuse küsitluse kohaselt juhtisid Theresa May toorid Jeremy Corbyni leiboristide ees päev enne valimisi seitsme protsendipunktiga, samal ajal kui teiste uuringufirmade küsitluste kohaselt on see vahe veel väiksem.

Mõlema erakonna peaministrikandidaadid käisid valimas täna hommikul.