FOTOD ja VIDEO | Suurbritannias kohtuvad külmalaine ja torm Emma, anti punane ilmahoiatus

Inglismaa edelaosale ja Lõuna-Walesile on läheneva tormi Emma tõttu antud punased hoiatused ilma kohta, mis tähendab, et on olemas oht elule.

Torm kohtub külma frondiga, mida Suurbritannias nimetatakse nimega „Beast from the East”, mis põhjustab suuri probleeme riigi põhjaosas, vahendab BBC News. Šotimaal on üle 300 inimese vangis kiirteel, kus nad on autodes veetnud kuni 18 tundi. Briti gaasivõrgustik teatas, et tänaseks ei pruugi kogu nõudluse katteks gaasi jätkuda. Walesis, Lõuna-Inglismaal ja Šotimaal on suletud sajad koolid. Oodatakse, et torm Emma toob kaasa lumetormi, lõikava tuule ja märkimisväärseid transpordiprobleeme Inglismaa lõuna-, lääne- ja keskosas ning mõnedes Walesi ja Põhja-Iirimaa osades. Seotud lood: FOTOD: Londonit katnud lumevaip ajas linnarahva hämmingusse

FOTOD ja VIDEO | Suur külmalaine on Euroopas põhjustanud vähemalt 24 inimese surma John Gent rääkis BBC-ga, kui oli veetnud 15 tundi blokeeritud teel koos veel sadade autojuhtidega. Ta ütles, et sai töötava mootoriga veidi magada. Kohalikud inimesed tõid pudelitega vett ja jagasid tekke. Selle kohta, millal uuesti liikuma saab, on antud väga vähe informatsiooni. Loe veel Üle 20 raudteeoperaatori teenustes on häireid. Londonis suleti Paddingtoni jaam ligi kolmeks tunniks. Kentis suletakse 50 jaama. Külm ilm mõjutab ka lennujaamu. Glasgow lennuväli on suletud kuni kella 15-ni kohaliku aja järgi. Üle 200 reisija veetis öö terminalis. Edinburghis oli lennujaam suletud kohaliku aja järgi vähemalt kella 12-ni. Cardiffi lennuväli on torm Emma tõttu suletud alates kella 15-st. East Midlandsi lennuväli oli suletud, kuid avati kell 12. Londoni Heathrow’ lennuväljal on lende ilma tõttu tühistatud. Londoni Gatwicki lennuväljal on 350 lennust 50 tühistatud ja on ka märkimisväärseid hilinemisi. Londoni City lennuväljal on samuti tühistamisi ja hilinemisi. Gaasivõrk teatas, et maagaasi ei pruugi täna jätkuda kogu nõudluse rahuldamiseks. Gaasitarbimine saavutas Suurbritannias eile viimase kuue aasta tipu. Sealjuures on sel nädalal probleeme olnud Hollandist ja Belgiast Suurbritanniasse kulgevate gaasitorudega. Ilmateenistus teatas, et külma õhu juurdevool idast võib kesta järgmise nädalani ja võimalik, et veel ka ülejärgmise nädalani. Täna õhtuks on Edela-Inglismaale, Walesi ja mõnele poole Midlandsi oodata lumetormi tingimusi. Birminghamis ja Cardiffis on tuulekülma -11 kraadi. Dartmooris ja Exmooris võib sadada kuni 50 sentimeetrit lund ning Lõuna-Inglismaal, Walesis ja Lääne-Midlandsis kuni 20 sentimeetrit.