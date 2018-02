FOTOD ja VIDEO | Suur külmalaine on Euroopas põhjustanud vähemalt 24 inimese surma

Euroopa on endiselt Siberist pärit külmalaine haardes ning see on kaasa toonud vähemalt 24 inimese surma ja katnud palmidega ääristatud Vahemere rannad lumega.

Kogu Euroopas pakuvad linnad kodututele hädavarjupaiku. Siiski on alates reedest enamik külma tõttu surnud inimestest just nende hulka kuulunud, vahendab Reuters.

Poola on teatanud vähemalt üheksast surmajuhtumist ja Prantsusmaa neljast. Viis inimest on surnud Leedus, kolm Tšehhis ja kaks Rumeenias. Üks kodutu on surnud Itaalias.

Lund lubatakse juurde Hispaaniasse, sealhulgas Katalooniasse, kus ei liigu koolibussid. Koolitunnid ei toimu ka Kanaari saartel, kus puhub tugev tuul.

Kui Arktikas on temperatuurid rekordiliselt kõrged, sajab sellistel Vahemere saartel nagu Korsika või Capri lund.

Belgia linnad Etterbeek, Verviers ja Charleroi on läinud nii kaugele, et on andnud politseile käsu vahistada kodutud, kes keelduvad varjupaika minemast.

Inglismaal, kus paks lumi kattis eile Londoni, nimetavad tabloidid külmalainet „The Beast from the East” („Elajas idast”). Hollandis kutsutakse seda „Siberische beer’iks” („Siberi karu”) ja Rootsis „Snökanon’iks” („Lumekahur”).

Itaalias on probleeme jääga ning suletud on paljud koolid ja lasteaiad. Üle riigi on häiritud raudteeliiklus, sest puuduvad jää- ja lumetõrjevahendid.

Napolis suleti eile hommikul lennuväli ning jää tõttu peatus linnas bussiliiklus.

Venemaa gaasiettevõte Gazprom teatas, et on saatnud viimase kuue päevaga Euroopasse rekordkoguse gaasi.